في زيارة "سرية"..RT تكشف تفاصيل وجود رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في بغداد

أعلن مصدر عراقي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب، وصل إلى بغداد قبل ساعات في زيارة سرية لم يعلن عنها سابقا.

وقال المصدر لـRT، إن "طائب وصل بغداد قبل ساعات والتقى مسؤولين عراقيين وقيادات في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".

وأضاف، أن "رئيس استخبارات الحرس الثوري بحث ملف تواجد القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها القواعد والبعثات الأمريكية".

وأشار المصدر، إلى أن "طائب سيلتقي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم".

المصدر: RT