النائب العام في غزة يأمر بفتح تحقيق بوفاة النزيل نوفل

أمر النائب العام في غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، بفتح تحقيق فى ملابسات وفاة النزيل شادي حيدر علي نوفل، 41 عاما، من سكان النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصدر النائب العام تعليماته للنيابة المختصة بالسماح للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بناء على طلبها، انتداب طبيب شرعي لحضور تشريح جثمان المتوفى.

وأفاد النائب العام في تصريح صحفي، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النزيل نوفل موقوف منذ تاريخ 9 مارس 2020، على ذمة القضية الجزائية رقم 227/ 2020 شرطة النصيرات، وقد التقاه وكيل نيابة المحافظة الوسطى بتاريخ 22 يونيو 2021أثناء جولته التفتيشية الدورية على مراكز الإصلاح والتأهيل، ولم يبد حينها أي شكوى صحية طبقا لتقارير النيابة العامة، وبتاريخ 30 يونيو 2021 نُقل إلى مشفى شهداء الأقصى الحكومي، إثر تعرضه إلى وعكة صحية أجري له على إثرها إنعاش قلبي، ثم أُدخل العناية المركزة، و خرج بعد يومين، وبقي تحت الملاحظة، وبعد أن استقرت حالته تم منحه الأذن بزيارة بيتية لمدة ساعتين مساء الأحد 4 شهر يوليو 2021، بناء على طلبه.

وأضاف أنه بتاريخ 5 من الشهر الحالي في الساعة العاشرة صباحا ساءت حالته، وأدخل إلى قسم العناية المركزة مرة أخرى، وعند الساعة العاشرة مساء من اليوم ذاته، أُعلن عن وفاته".

وأكد أن إجراءات التحقيق مستمرة للوقوف على ملابسات الوفاة حسب الأصول.

توفى في سجون حماس، شادي نوفل

رحمة الله عليك 💔 pic.twitter.com/IUTOIJoCTV — Ahmed AlKahlout|⚖️ (@AhmedKahlout6) July 6, 2021

الموقوف في سجون غزة شادي نوفل يفقد حياته مساء اليوم

بعرف انه الخبر مش مهم والقضية ما بتهم اغلبكم كونها مش ترند ، بس شادي عنده عائلة كانت مستنياه يروح ويقعد بينهم pic.twitter.com/vBlr7TC2gM — ⁦🇵🇸⁩ اب ربيع ⁦⁦🇵🇸⁩ (@MohammedAbuRab1) July 5, 2021

المصدر: معا