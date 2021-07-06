القوات العراقية تحبط محاولة جديدة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة "إرهابية" لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة لعصابات داعش الإرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي العاصمة بغداد".

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وأضافت، أن"العملية جاءت بعد رصد مجموعة مكونة من ثلاثة إرهابيين بواسطة الكاميرات الحرارية".

وتابعت الخلية: "نصب كمين محكم لهم من قبل الفوج الثالث لواء (59) ضمن مناطق شمالي بغداد، أدى إلى إصابة أحدهم ولاذ البقية بالفرار بعد حملهم للإرهابي المصاب".

يذكر أن العراق يمر بأزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، حيث تشير الأرقام إلى وجود نحو 70 استهداف خلال شهر واحد.

وأصدر مؤخرا سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد من توقف، لضمان معالجة سريعة.

المصدر:RT