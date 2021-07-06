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الجزائر.. وزارة الداخلية تكشف عن حالة المصابين جراء حادثة الإغماء الجماعي بشواطئ تنس

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الجزائر.. وزارة الداخلية تكشف عن حالة المصابين جراء حادثة الإغماء الجماعي بشواطئ تنس
Reuters Ramzi Boudina
أحد شواطئ الجزائر، صورة تعبيرية
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كشفت وزارة الداخلية الجزائرية عن حالة المصابين جراء حادثة الإغماء الجماعي والتسمـم بأحد شواطئ تنس بولاية الشلف.

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وفي بيان لها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن جميع المصابين تماثلوا للشفاء وغادروا الهياكل الاستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات العملية والاستعجالية ابتداء من تاريخ 4 يوليو، الرامية إلى حماية سلامة المصطافين.

في سياق متصل، أرسلت وزارة البيئة وفدا من المختصين لأخذ عينات من مياه شواطئ تنس الذي تسبب في تسمم عشرات الأشخاص، لافتة إلى مواصلة المعاينة الميدانية التي باشرها وفد وزارة البيئة فور وقوع حادثة تسمم المصطافين بولاية الشلفتنس تحديدا، وأنه تم أخذ عينات من المياه والهواء لإجراء التحاليل عليها".

وأكدت وزارة البيئة أنه تم أخذ العيينات من ميناء التنس، وشاطئ التنس المركزي، وشاطئ مارينا، وواد علالة، وعلى مستوى المنشآت المصنفة المجاورة لمكان الحادث.

المصدر: "الشروق" الجزائرية

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