الجزائر.. مسؤول يكشف عن سبب تسمم 149 مواطنا على شاطئ

كشف والي ولاية شلف الجزائرية، لخضر سداس، عن سبب حادثة تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بشاطئ تنس.

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وفي تصريح لقناة "الشروق نيوز"، أشار لخضر سداس إلى أن "الحادثة التي تسببت في تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بشاطئ تنس، تعود إلى غاز أصاب جهازهم التنفسي انبعث من أحد البواخر"، موضحا أن "الأمر يتعلق بغاز أصاب الجهاز التنفسي، وأن الشكوك تحوم حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف".

وأكد والي ولاية شلف أنه "تم إشعار النيابة العامة بالحادثة، حيث باشرت الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها، وإرسال عينات لمخابر العاصمة لإجراء التحاليل اللازمة في انتظار ظهور النتيجة.

وفي تفاصيل هذه الواقعة، تجدر الإشارة إلى أنه مساء أمس الأحد، تسمم 149 مواطنا كانوا بشاطئ تنس، حيث أصيب المعنيون بغثيان وحمى واحمرار في العينين ليتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد زيغود يوسف بتنس، ومن ضمن المصابين 28 غواصا و7 أعوان من الحماية المدنية، في جين كشف سداس عن مغادرة حوالي 50 مصابا المستشفى.

هذا وأصدرت مصالح الولاية أمرا يقضي بغلق الشواطئ الثلاث المحروسة بتنس إلى جانب محطة تحلية البحر بماينيس، وكإجراء احتياطي.

المصدر: "الشروق" الجزائرية