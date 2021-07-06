وسائل إعلام إسرائيلية: قطر تشترط حماية أمريكية لتحويل الأموال لقطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "قطر تطالب بحماية أمريكية لآلية تحويل الأموال الجديدة إلى قطاع غزة، قبل موافقتها على تحويل الأموال إلى القطاع".

وأشارت الهيئة إلى أن "قطر ترفض استئناف نقل الأموال إلى قطاع غزة بدون هذه الحماية، كما طالبت بترتيب الآلية الجديدة خلال الاجتماع الرباعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، والتي لم يحدد موعدها بعد".

وتابعت أن "هناك غضبا من الجانب القطري على مسؤولين إسرائيلين، دعموا سابقا آلية الأموال القطرية لكنهم عادوا لمعارضتها أثناء عملية حارس الأسوار أو بعدها".

المصدر: "I24"