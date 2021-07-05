عالمة أزهرية تطالب بالاكتفاء بمولودين فقط بعد وصول عدد السكان في مصر إلى 102 مليون نسمة

أكدت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إلهام شاهين أنه يجوز للزوجين الاكتفاء بطفلين فقط لكي يتمكنا من تربيتهما، لكن دون نية التحديد وباستخدام الوسائل المناسبة لتنظيم النسل.

وقالت إنه "لا يجوز الإجهاض إذا حدث الحمل"، مشيرة إلى أن "تنظيم النسل مباح شرعا، وأنه لا يحق للدولة إصدار قوانين تحد من النسل لأن فيه مخالفة لشرع الله تعالى".

ولفتت إلى أن "الرسول الكريم تزوج من 9 نساء ولم ينجب إلا 7 أبناء فقط، وأن المرأة في السابق كانت لا تنجب أكثر من 3 أبناء في العادة، ومنهن من يزدن على ذلك".

وأشارت إلى أن "تنظيم النسل لا يخالف حديث الرسول.. (تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، مؤكدة أن "هذا الحديث يحض على الزواج وتكاثر المسلمين وليس بإنجاب عدد معين من الأبناء، وأن إنجاب طفل واحد يعتبر تكاثرا".

وطالبت شاهين بإرشاد الناس لخطورة كثرة الإنجاب، وذلك عن طريق البرامج والندوات والدروس الدينية ولقاءات التوعية الأسرية بمراكز الصحة، فالوعي الديني الصحيح يصحح كثيرا من المفاهيم المغلوطة لدى الناس.

وقالت: "تنظيم النسل جائز شرعا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق، لأنهم لم يتكونوا بعد".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT