مولود كل 24 ثانية.. عدد سكان مصر في الداخل يبلغ 102 مليون نسمة

ارتفع عدد المصريين بالداخل بنسبة 0.99% ليصل عددهم إلى 102 مليون نسمة مقابل 101 مليون فى أكتوبر الماضي.

وحسب الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، فإن متوسط الزيادة السكانية اليومية بلغ 3636 نسمة، أي 152 فرد كل ساعة أي 2.5 فرد كل دقيقة، بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 24 ثانية فقط.

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وتحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الرابع عشر بين دول العالم وهو الترتيب السابق نفسه.

ووفقا لبيانات الجهاز، فإن إجمالي المواليد انخفض خلال العام الماضي بنسبة 3.1%، مقارنة بعام 2019، ليصل عددهم إلى 2.23 مليون مولود خلال 2020.

كما انخفض عدد المواليد خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 بنسبة 8.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل عددهم إلى 989.4 ألف مولود.

وسجلت محافظات قنا والمنيا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف أعلى معدلات مواليد خلال عام 2020.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع خلال عام 2020 بنسبة 16.8%، مقارنة بعام 2019 ليصل إلى 666.2 ألف، كما زاد عدد الوفيات خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة 14.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 ليصل إلى 383.651 ألف.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT