الكويت والجزائر الأكثر سخونة عربيا

تصدرت مدينتا جهرة الكويتية ووارغلا الجزائرية قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

نشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة Eldoradowheather قائمة تضم 15 مدينة حول العالم، سجلت أعلى درجات حرارة في الـ24 ساعة الأخيرة.

واحتلت مدينة جهرة الكويتية المرتبة الأولى في القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية، فيما تلتها مدينة وارغلا الجزائرية بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

وجاءت مدينة حاسي مسعود الجزائرية في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية. وحلت مدينة عين صلاح الجزائرية أيضا في المرتبة الثامنة بدرجة حرارة بلغت 48 درجة.

وحلت مدينتي راغان وأدرار في الجزائر بالمرتبتين 11 و 12 على التوالي في القائمة بدرجتي حرارة 47.9 و47.6 درجة مئوية.

وجاءت مدينة تيميمون الجزائرية في المرتبة 15 والأخيرة، بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية.

وفي الكويت، احتلت الصليبية المرتبة الرابعة ومنطقة مطار الكويت الدولي المرتبة الخامسة وميترباح المرتبة السادسة والعبدلي المرتبة السابعة، بدرجات حرارة تراوحت بين 48.8 و48.1.

وجائت الصابرية في المرتبة التاسعة بدرجة حرارة بلغت 48 درجة، والعاصمة الكويت بالمرتبة العاشرة بدرجة حرارة بلغت 47.9، والوفرة بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.6.

المصدر: Eldoradowheather