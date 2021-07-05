الملك محمد السادس يتمنى التقدم لشعب الجزائر

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب الملك في هذه البرقية، للرئيس عبد المجيد تبون عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري بالتقدم والازدهار.

وجاء في برقية الملك محمد السادس: "الشعب المغربي يشاطر شقيقه الجزائري مشاعر الإحتفاء بهذه المناسبة المجيدة، مستحضرا بكل اعتزاز صفحات التلاحم والتضامن الأخوي الصادق التي تختزنها ذكرى كفاحهما البطولي المشترك من أجل الحرية والاستقلال".

وهذه هي أول برقية ودّية يرسلها المغرب للجزائر، في أعقاب أزمة سياسية نشبت بين البلدين منذ قيام الجزائر، وفقا لتقارير إعلامية مغربية، بإدخال زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، بأوراق جزائرية مزورة إلى إسبانيا من أجل العلاج.

المصدر: وسائل إعلام مغربية