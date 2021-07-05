مركز الفرات الإعلامي: تحضيرات تركيا لإرسال 2000 عنصر من فصائل المعارضة السورية إلى أفغانستان

أكد مركز "الفرات" الإعلامي نقلا عن مصادر من قيادات في فصائل "المعارضة السورية" أن "تركيا طلبت تحضير 2000 عنصر من مرتزقة فصائل المعارضة السورية، لإرسالهم إلى أفغانستان".

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وأشار المصدر إلى أنه "بتاريخ 24 يونيو، قد عقد اجتماع في منطقة حوار كلس بتركيا، بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية (MIT) وقيادات فصائل المعارضة السورية للتحضير لإرسال مسلحي المعارضة السورية إلى أفغانستان".

وكشف المركز الإعلامي أنه وبحسب المصدر، فقد حضر الاجتماع كل من :

1- سيف أبو بكر قائد فرقة الحمزات.

2- ثائر معروف قائد لواء سمرقند.

3- حسين خيري من لواء صقور الشمال.

4- فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد.

5- محمد الجاسم الملقب بأبو عمشة قائد لواء سليمان شاه.

6- ياسر عبد الرحيم قائد فيلق المجد".

ولفت المركز إلى أنه "وفقا للمعلومات، طالبت الاستخبارات التركية من قادة فصائل المعارضة السورية تحضير 2000 عنصر كدفعة أولى لإرسالهم إلى أفغانستان عند الحاجة".

كما أضاف المصدر أن "قادة الفصائل طلبوا مبلغ 3000 دولار أمريكي كراتب شهري لكل عنصر مقابل السفر للقتال في أفغانستان".

المصدر: RT