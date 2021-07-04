سوريا.. قوات "قسد" تدمر دبابة وخنادق للجيش التركي في ريف تل أبيض (فيديو)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن القوات التركية ومسلحين تابعين لها شنوا ما بين 21 يونيو و1 يوليو هجمات بالأسلحة الثقيلة على عدة قرى تل أبيض والطريق M4 ومحيط بلدة عين عيسى.

وذكر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أن القرى التي تعرضت للاعتداءات التركية هي قرى خربة بقر، عريضة، بير زنار، لقلقو، صوان، مبلوجة، زنوبيا، سليب، فرحونة، كور حسن، صوامع قزعلي والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى القرى المحيطة ببلدة عين عيسى والطريق الدولي M4.

وأشار المركز إلى أن تلك القرى تعرضت لاعتداءات عنيفة بأسلحة المدفعية والهاون، إضافة إلى محاولات فاشلة للتقدم في تلك المناطق تصدى لها مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضحت أنه ونتيجة لتلك الاعتداءات، أصيب عدد كبير من المدنيين بجروح، ولقي مدني يدعى محمد إبراهيم الهيشر، مصرعه.

وأكد "قوات سوريا الديمقراطية" أنه وفي إطار حق الدفاع المشروع، تصدت للهجمات التركية، ونفذت سلسلة من العمليات الميدانية.

وأفادت بأنه "تم تسجيل عدد من الإصابات في صفوف الاحتلال ومرتزقته، مشيرة إلى مقتل 8 مرتزقة، وتدمير خندقين، وآليتين عسكريتين ودبابة، واغتنام كاميرتين حراريتين".

المصدر: المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"