"سانا": تسوية في بلدة الهامة بريف دمشق تجعلها خالية من السلاح

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن بلدة الهامة في ريف دمشق شهدت اليوم تسوية جديدة شملت 17 شخصا، وأفضت إلى تسليم ما تبقى من السلاح فيها.

وقالت الوكالة إن مجموعة من أبناء البلدة "سلمت أسلحتها إلى الجهات المختصة مع التأكيد على الالتزام بالخط الوطني وتحت راية الوطن"، وأوضحت أن "بعض الأهالي والأبناء العالقة أوضاعهم قاموا وبالتعاون مع الجهات المختصة بتسليم ما تبقى من سلاح في البلدة" وذلك "بمبادرة من المجتمع الأهلي ووجهاء وفعاليات البلدة".

ونقلت عن أحد أعضاء لجنة المصالحة في البلدة أن "اللجنة وبالتعاون مع الجهات المختصة والأهالي قامت بتسوية أوضاع 17 شخصا".

وقالت الوكالة إن ذلك يأتي "في إطار استكمال المصالحات الوطنية وإتمام التسويات على امتداد ساحة الوطن".

ونقلت الوكالة عن عدد ممن سلموا أسلحتهم أن أحدا "لن يستطيع بعد الآن أن يغرر بهم وهم ملتزمون بالخط الوطني تحت راية علم الجمهورية العربية السورية وقيادتها الحكيمة" واضافت الوكالة أن أولئك شددوا "على عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت في السابق مع احترام القانون ومؤسسات الدولة".

(البعث ميديا)

المصدر: "سانا"