مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في مدان بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

أعلنت مصلحة السجون في مصر تنفيذ حكم الإعدام في معتز مصطفى حسن بسجن استئناف القاهرة، بعد إدانته بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية.

وأشارت المصلحة إلى أن "تنفيذ الحكم جرى بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد رجال الدين"، مؤكدة نقل الجثة إلى مشرحة "زينهم"، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، على 3 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عن طريق تفجير سيارة ملغومة، بالتزامن مع مرور موكبه، بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، في مارس عام 2018، مما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه.

وتضم القضية 11 متهما، منهم 2 محبوسان و9 هاربين، وبحسب التحقيقات، "قاد الإرهابي معتز، الصادر بحقه حكم بالإعدام، السيارة الملغومة، وتركها بمكان التنفيذ والانفجار".

ووجهت النيابة العامة في لائحة الدعوى للمتهمين "تهم ارتكاب جرائم تولي قيادة في حركة (حسم) المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المحظورة في مصر، والانضمام لها، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي".

وضمت اللائحة أيضا "تهم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروعة".

المصدر: "الوطن"