بالفيديو.. لحظة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

نشرت قناة "صدى البلد" المصرية، مساء السبت، لقطات جديدة مصورة وثقت لحظة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر.

ونجا مدير أمن الإسكندرية، مصطفى النمر، من الاغتيال، عندما زرعت عبوة ناسفة أسفل سيارة تزامن انفجارها وقت مرور موكبه في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية.

وأسفر التفجير عن مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الانفجار تم بعبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة.

المصدر: قناة "صدى البلد" المصرية