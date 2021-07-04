الأردن.. حريق كبير بمستودع للمواد الكيميائية

أعلنت السلطات الأردنية يوم الأحد أن حريقا كبيرا اندلع بمستودع للمواد الكيميائية في الشونة الشمالية بمحافظة إربد، شمال غربي المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديريات دفاع مدني غرب إربد وشرق إربد وعجلون والبلقاء تتعامل مع حريق داخل مستودع يحتوي على مواد كيماوية تستخدم لاغراض الطباعة بمنطقة وادي الريان في الشونة الشمالية بمحافظة إربد.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ الفرق المتخصصة في مديريات دفاع مدني غرب إربد وشرق إربد وعجلون والبلقاء تتعامل الآن مع حريق داخل مستودع يحتوي على مواد كيماوية تستخدم لاغراض الطباعة بمنطقة وادي الريان في الشونة الشمالية بمحافظة إربد .#الأمن_العام#الأردنpic.twitter.com/L3CQmTcRVy — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 4, 2021

المصدر: وسائل إعلام أردنية