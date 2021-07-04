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الأردن.. حريق كبير بمستودع للمواد الكيميائية

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الأردن.. حريق كبير بمستودع للمواد الكيميائية
RT
الأردن.. حريق كبير بمستودع مواد كيماوية شمال غرب المملكة (صورة من الأرشيف)
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أعلنت السلطات الأردنية يوم الأحد أن حريقا كبيرا اندلع بمستودع للمواد الكيميائية في الشونة الشمالية بمحافظة إربد، شمال غربي المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديريات دفاع مدني غرب إربد وشرق إربد وعجلون والبلقاء تتعامل مع حريق داخل مستودع يحتوي على مواد كيماوية تستخدم لاغراض الطباعة بمنطقة وادي الريان في الشونة الشمالية بمحافظة إربد.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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