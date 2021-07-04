"سانا": القوات الأمريكية تخرج دفعة جديدة من شاحنات الحبوب والنفط المسروق من سوريا إلى شمال العراق

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات الأمريكية أخرجت 45 آلية محملة بالقمح والنفط من منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بالتوازي مع تعزيز قواعدها في الجزيرة السورية.

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وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ناحية اليعربية لـ"سانا" بأن رتلا من 45 شاحنة وصهريجا محملة بالقمح والنفط غادرت منطقة رميلان ودخلت معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

ولفتت المصادر إلى أن "رتلا من 27 شاحنة محملة بمواد ومعدات لوجستية أدخلتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية عبر المعبر ذاته واتجهت إلى رميلان لدعم قواتها الموجودة هناك".

وقالت الوكالة إن "القوات الأمريكية أخرجت أمس 37 صهريجا محملا بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وعدة شاحنات وبرادات إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ويعد حقل "رميلان" من أكبر الحقول الغنية بالنفط في سوريا.

المصدر: وكالة "سانا"