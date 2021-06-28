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آليات أمريكية بمعدات عسكرية تدخل من العراق إلى مدينة رميلان شمال سوريا

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آليات أمريكية بمعدات عسكرية تدخل من العراق إلى مدينة رميلان شمال سوريا
AFP مدرعات أمريكية في سوريا ـ أرشيف
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ذكرت وكالة "سانا" السورية أن القوات الأمريكية أدخلت رتلين من 60 آلية محملة بالإمدادات اللوجستية من الأراضي العراقية لدعم قواعده في شمال سوريا.

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وقالت الوكالة إن رتلين محملين بمعدات عسكرية ومواد لوجستية دخلت اليوم الأراضي السورية، وأوضحت أن "الرتل الأول تضمن 40 آلية بينها شاحنات محملة ومغطاة وبرادات وناقلات تحمل حاويات مغلفة".

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من الآليات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانت ترافق رتل الآليات الأمريكية الذي اتجه إلى مدينة رميلان الواقعة في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.

بينما تضمن الرتل الثاني 20 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات اتجهت أيضاً إلى مدينة رميلان.

وقالت الوكالة إن القوات الأمريكية "تدخل بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية".

ويعد حقل "رميلان" من أكبر الحقول الغنية بالنفط في سوريا.

المصدر: "سانا"

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