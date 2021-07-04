قرار السعودية حظر السفر إلى الإمارات يشعل مواقع التواصل

أثار قرار السعودية حظر سفر مواطنيها إلى الإمارات من ضمن دول أخرى في ظل تفشي متحورات كورونا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد استغرابهم للقرار.

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وتساءل نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان مستهجنا، هل أن النظام الصحي في الإمارات لمواجهة كورونا في نفس مستوى الرعاية الصحية في أفغانستان وبنغلاديش؟، في إشارة إلى دول حظرت السعودية السفر إليها أيضا، فيما نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي إحصائيات تظهر المجهود الكبير الذي بذلته الإمارات في محاربة الوباء.

تغريدتي ليست موجهة للسعوديين ..تغريدتي موجهة الى الإماراتيين المسؤولين في الصحة..هل نحن بمستوى أفغانستان وبنغلادش ؟؟؟؟ في مواجهة الجائحة؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 3, 2021

قراراتُ الدول قراراتٌ سياديةٌ لها التقدير والاحترام ولها الحقّ أن تقوم بما تشاء لمصلحة شعوبها ولكن بعد الجهود الكبرى التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة كورونا ومتحوراتها والتي لا مثيل لها ونراها كل ثانية منذ بداية الوباء لن نصدق أن سببا صحيا وراء حظر السفر بل أسباب أخرى ولابدّ! — جمال بن حويرب (@JamalBnHuwaireb) July 4, 2021

حاولت جاهداً نشر بعض الأرقام والإحصائيات من مواقع موثوقة حول الجهود التي بذلتها #الامارات للتصدي لجائحة كورونا من خلال سنابي المتواضعhttps://t.co/3GfHbP93skpic.twitter.com/6O6ecXIRFU — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) July 3, 2021

من جهة أخرى، رفض عبدالله عقيدة علي المهيري في تغريدة له تسييس القرارات الصحية الاحترازية، فيما ذهب البعض إلى التلميح بأن الحظر السعودي يأتي في وقت يشهد عدد الزائرين الأجانب إلى الإمارات كثافة غير مسبوقة، وبأن هناك صراعا مخفيا بين البلدين.

ان قرار حكومات الدول في منع السفر من و الى بعض دول العالم الاخرى قرارات احترازية صحية واستغرب من البعض من تسييس القرارت وتراهم يتراشقون في الاتهامات وترتفع التوترات بين الشعوب العربية و #كورونا ما زال يتحور ويتنقل وعالمنا العربي يترنح تحت وطاة الجهل المعرفي ومشاحنات مقيتة — عبدالله عقيدة علي المهيري (@Aakeeda) July 3, 2021

هناك منافسة خفية وقد تكون ظاهرة بين الدول فالتقدم وزيادة النفوذ واستقطاب رؤوس الأموال وتكون منافسة متحضرة مثل علاقة الصين واليابان لكن بعض الدول تلجأ للمنافسة غير الشريفة عبر فرض عقوبات لتركيع العدو مثل مايحدث بين أميركا وروسيا، أما الإمارات تدرك من ينافسها وماهي نوعية منافسته . — خبيل ويش!؟ (@kama5beel) July 3, 2021

طيران الإمارات ومطار دبي يشهدان كثافة غير مسبوقة في حركة المسافرين من والى #دبيpic.twitter.com/TAcMddO4Dw — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 3, 2021

إلى ذلك، استعانت وسائل إعلام سعودية بتقرير نشرته وكالة CNBC الأمريكية يفيد بأن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين تصدرت القائمة العالمية بالجرعات المقدمة لكل 100 شخص في بداية 2021، لكان البيانات بعد ستة أشهر أظهرت اتجاهات متباينة حيث تسجل الإمارات حاليا قرابة 2000 إصابة يوميا وهو رقم أعلى من متوسط الحالات اليومية البالغ حوالي 1200 حالة التي تم الإبلاغ عنها في الربع الرابع من عام 2020.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أصدرت قرارا بمنع سفر مواطنيها إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس".

بدورها، أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن شركة "طيران الإمارات"، ستعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم الأحد".

المصدر: RT