وزير الداخلية السعودي: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم جريمة كبرى

شدد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزا على الأنظمة في المملكة وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وقال وزير الداخلية السعودي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يوم السبت: "سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة".

يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة،، — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) July 3, 2021

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن الحملات الميدانية المشتركة للفترة من 24 يونيو حتى 30 من الشهر ذاته لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 19812 مخالفا، منهم 8570 مخالفا لنظام الإقامة، و10295 مخالفا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 5 أشخاص.

خلال أسبوع.. ضبط 19812 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.#وطن_بلا_مخالفpic.twitter.com/jkfow7UmSh — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 3, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية