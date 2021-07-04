الصحة المصرية تكشف تطورات جديدة حول حالة دلال عبد العزيز

كشف محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تتماثل للشفاء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث، أن آخر المعلومات لديه تفيد بأن الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء، ولكنها لا تزال في حاجة إلى الأوكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير نافذ، أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

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وصرح بأن الأمور في ما يخص حالتها الصحية مستقرة إلى حد ما.

وقال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر خالية من متحور "دلتا بلس" وهذا الأمر ليس كلاما وإنما أرقام على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر حاليا تقوم بتسجيل عدد إصابات أقل من 20% من التى كانت تسجل في ذروة الموجة الثالثة.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "إننا حاليا فى نهاية الموجة الثالثة، ونأمل بفضل الله والتزام المواطنين، بعدم الذهاب إلى الموجة الرابعة".

وأضاف أنه لم يثبت حتى الآن أن الأحوال الجوية لها تأثير على فيروس كورونا.

وأشار في السياق إلى أن اللقاحات التي ستستخدمها للحوامل هي نفس اللقاحات الموجودة، ولكن بعد إجراء بعض الدراسات عليه، ويهمنا قبل الفاعلية درجة الأمان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية