موقع مصري يكشف آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

شهدت حالة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز خلال الأيام الماضية تطورا جديدا، حيث تم نقلها من غرفة الرعاية المركزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا إلى الرعاية المركزة العادية.

وكشف موقع "صدى البلد" نقلا عن مصادر طبية، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها لا تشهد أي تحسن، حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة نسبة الأكسجين لها في الدم.

وتشهد حالة عبد العزيز اضطرابا كبيرا بانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

كما أفاد موقع "صدى البلد" بأن ثبات حالة عبد العزيز وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذه الفترة خطر عليها، لأنه يضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم.

ونفى رامي رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها "غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة".

وأكد أن حالتها ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها في العناية المركزة، وقال: "لسه الحالة الصحية غير مستقرة ولم تتحسن حتى الآن".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري