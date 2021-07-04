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وفد قطري يشارك في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية

أخبار العالم العربي

وفد قطري يشارك في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية
Reuters
افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية
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شاركت قطر في مراسم الاحتفال بتدشين قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية يوم السبت، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بمصر.

ومثل قطر في مراسم التدشين اللواء ركن عبد الله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية.

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وفي وقت سابق افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وتعد القاعدة أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الإستراتيجي الشمالي والغربي وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

المصدر: RT

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