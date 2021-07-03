الرئيس السيسي يفتتح أحدث قاعدة عسكرية مصرية على البحر المتوسط

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت قاعدة 3 يوليو التي ستكون أحدث القواعد العسكرية المصرية المطلة على البحر المتوسط.

وصرح قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد حسن، خلال مراسم افتتاح القاعدة الواقعة في منطقة جرجوب، بأنها ستضمن استراتيجية التطوير الشامل للقوات المسلحة وتعتبر "رسالة سلام وتنمية للمنطقة بأكملها"، مشيرا إلى أن القاعدة ستشهد اليوم المناورة "قادر 2021".

ولفت الفريق إلى أن اسم القاعدة الجديدة يعود إلى "تاريخ مرتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب البغيض والانطلاق نحو التنمية والتقدم ومنها الاهتمام الملموس بالبحر بعد ثورة 30 يونيو"، مضيفا: "التحدى كان كبيرا والمتابعة الدقيقة والمستمرة حافزا وداعما لنا.. وكان عامل الوقت والدقة والجودة وحسن إدارة الموارد عنصرا حاكما في تنفيذ خطة التطوير الشامل للقوات المسلحة، وظهر ذلك من خلال إنشاء خمس قواعد جديدة ووحدات بحرية ذات قدرات كبيرة لتنفيذ المهام المختلفة والحرص على نقل التكنولوجيا والخبرة".

ووقع الرئيس السيسي خلال المراسم على الوثيقة الخاصة بإنشاء القاعدة ورفع العلم المصري فوقها، ثم انتقل إلى تفقد القاعدة والوحدات العسكرية الجديدة المنتشرة هناك.

ويشارك في مراسم افتتاح القاعدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام عصام راضي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن القاعدة الجديدة تختص بـ"تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي"

وشدد المتحدث على أن قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية