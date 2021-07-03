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العراق.. إلقاء القبض على 8 مسلحين

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العراق.. إلقاء القبض على 8 مسلحين
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غرفة العمليات الأمنية المشتركة في العراق
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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلقاء القبض على 8 مسلحين منهم اثنان بالتنسيق مع قوات أسايش السليمانية.

وقال إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، باشر جهاز مكافحة الإرهاب بواجب مطول تابع فيه رجالنا الجسورين خلية إرهابية تابعة لعصابات داعش الإرهابية مكونة من 5 عناصر داخل أقضية محافظة الأنبار غرب البلاد".

وأضاف: "وفي واجب ثان، قام جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع قوات أسايش محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق بإلقاء القبض على هدفين مطلوبين ينتميان لعصابات داعـش".

وتابع: "اختتم جهاز مكافحة الإرهاب واجباته بإلقاء القبض على عنصر في التنظيم بمحافظة كركوك".

المصدر: وكالات عراقية

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