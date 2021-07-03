سوريا.. تجدد الحرائق بريف حماة وشكوك بأنها "مفتعلة"

حرائق اللقبة يوم أمس ـ فيسبوك

أخمدت وحدات الإطفاء في منطقة مصياف بريف حماة حريقا جديدا اندلع في الأراضي الزراعية والحرجية في حراج قرية اللقبة.

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ونقلت وكالة سانا عن رئيس مركز حماية الغابات في مصياف مدين العلي أن حريق اليوم في حراج وأراضي اللقبة هو الخامس من نوعه الذي تتم السيطرة عليه خلال أسبوع، وهو "الأمر الذي يعزز الشكوك بأن هذه الحرائق مفتعلة من قبل مجهولين" وأشار إلى أن الحرائق أسفرت "عن خسارة مئات الدونمات من الأشجار والغابات المعمرة".

العلي قال إن فرق إطفاء مديرية الزراعة في حماة ومصياف ومركز حماية الغابات أخمدت الحريق "بصعوبة نتيجة وعورة تضاريس المنطقة وكثافة الغطاء النباتي وتعذر وصول الآليات لمكان اندلاع النيران بسبب عدم وجود طرق زراعية وخطوط نيران".

تلك العوامل دفعت طواقم الإطفاء "إلى الاعتماد على الأسلوب اليدوي في إخماد الحريق وذلك عن طريق المعاول".

وكان العلي ذكر عبر صفحته الشخصية أن حرائق نشبت في عدة قرى بريف مصياف ومعظمها تطال مناطق وعرة يصعب على الصهاريج والىليات دخولها، يضاف إليها الرياح القوية التي تمتاز بها منطقة مصياف.

وقال العلي أمس إن "حريقا مفتعلا" طال ثلاثة أماكن من جوانب طريق قرية كفر عقيد، وأشار إلى أنه "تمت السيطره عليه بسرعه نتيجة سرعة التدخل".

المصدر: سانا + RT