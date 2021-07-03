الخطوط الجوية السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الرحلات القادمة من الإمارات

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها تعمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة اليوم السبت وغدا الأحد، داعية جميع العملاء إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية في تغريدة عبر "تويتر": "تود الخطوط السعودية إحاطة عناية ضيوفها الكرام، بأنه جار العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغدا".

تود #الخطوط_السعودية إحاطة عناية ضيوفها الكرام، بأنه جاري العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغداً.



وندعو الجميع لمتابعة المستجدات عبر قنواتنا الرسمية. — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) July 3, 2021

وكانت وزارة الداخلية السعودية أصدرت قرارا بمنع سفر مواطنيها إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس".

المصدر: RT