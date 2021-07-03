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بالفيديو.. إشكال وإطلاق نار أمام محطة محروقات في بيروت

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إشكال وإطلاق نار أمام محطة محروقات في بيروت
Reuters
بيروت
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بحصول إشكال وإطلاق نار أمام محطة محروقات في منطقة ساقية الجنزير في بيروت على خلفية أولوية تعبئة المحروقات.

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ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي الأسبوع الماضي ظهرت صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات اللبنانية، وشهد الزحام توترات كبيرة بسبب طول الانتظار فيما أطلق البعض الأعيرة النارية في الهواء في محاولة لتجاوز الصف أو المطالبة بمزيد من الوقود.

ويواجه لبنان إلى جانب أزمة الأدوية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية إلى مستوى قياسي أمام الدولار، أزمة بنزين حيث أن عددا قليلا من محطات الوقود على مختلف الأراضي اللبنانية، تفتح أبوابها، لوقت قليل ومحدد أمام آلاف السيارات عبر طوابير طويلة تمتد لمئات الأمتار.

المصدر: النشرة+RT

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