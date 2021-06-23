بالفيديو.. محتجون يستولون على صهريج محروقات شمالي لبنان

أفاد مراسل RT بأن محتجين استولوا على صهريج محروقات أمام إحدى محطات الوقود بمدينة طرابلس شمالي لبنان، وقاموا بتوزيع الوقود منه مجانا على المواطنين في أحد الأحياء الفقيرة.

وظهرت صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات في لبنان، وشهد الزحام توترات كبيرة بسبب طول الانتظار فيما أطلق البعض الأعيرة النارية في الهواء في محاولة لتجاوز الصف أو المطالبة بمزيد من الوقود.

وبسبب هذه الأزمة، بدأ أصحاب المولدات الخاصة في مناطق لبنانية عدة اليوم الأربعاء بإبلاغ مشتركيهم بالتوقف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي نتيجة نفاد مخزونهم من المازوت.

وأدى نضوب المازوت إلى انقطاع الكهرباء عن مبنى إداري تابع لوزارة الخارجية والمغتربين وتوقف الموظفين عن العمل، ما أثار امتعاض مواطنين تواجدوا في المبنى لإتمام معاملاتهم.

ويعود شحّ الوقود بشكل رئيسي، وفق المستوردين، الى بطء مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الوقود، من الفيول المشغل لمعامل انتاج الكهرباء مرورا بالبنزين والمازوت، على وقع نضوب الاحتياطي الإلزامي بالدولار وسط الانهيار الاقتصادي المتمادي والشلل السياسي.

ويواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات، التي تعوض نقص إمدادات الدولة.

المصدر: RT + AP