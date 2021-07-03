قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد يمني الجنسية خارج البلاد

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارا بإبعاد ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية، خارج البلاد.

إقرأ المزيد

ولم توضح الداخلية المصرية الأسباب المباشرة والمحددة للإبعاد، مكتفية بالقول إنها "تتعلق بالصالح العام".

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزير الداخلية، الذي تضمن "قرار رقم 917 لسنة 2021 بأن يبعد المدعو ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية مواليد 1 / 1 /1980 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".

المصدر: الوطن