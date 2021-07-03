 
مباشر

قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد يمني الجنسية خارج البلاد

أخبار العالم العربي

قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد يمني الجنسية خارج البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr0q

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارا بإبعاد ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية، خارج البلاد.

إقرأ المزيد
السفارة اليمنية بالقاهرة: منع دخول الصحفيين المصريين عدن شائعة
السفارة اليمنية بالقاهرة: منع دخول الصحفيين المصريين عدن شائعة

ولم توضح الداخلية المصرية الأسباب المباشرة والمحددة للإبعاد، مكتفية بالقول إنها "تتعلق بالصالح العام".

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزير الداخلية، الذي تضمن "قرار رقم 917 لسنة 2021 بأن يبعد المدعو ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية مواليد 1 / 1 /1980 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".

قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد يمني الجنسية خارج البلاد

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا