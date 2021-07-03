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سوريا.. الإفراج عن دفعة ثانية من معتقلي دوما بريف دمشق

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سوريا.. الإفراج عن دفعة ثانية من معتقلي دوما بريف دمشق
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أفرجت السلطات السورية عن 23 معتقلا من مدينة دوما في ريف دمشق ممن "لم تتلطخ أيديهم بالدماء" حسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية، وهي الدفعة الثانية من المدينة.

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سوريا .. الإفراج عن عدد من معتقلي دوما بريف دمشق تنفيذا لوعد من الأسد
سوريا .. الإفراج عن عدد من معتقلي دوما بريف دمشق تنفيذا لوعد من الأسد

وكانت السلطات السورية أفرجت في الخامس من الشهر الماضي عن عدد من المعتقلين من أبناء مدينة دوما.

وذكرت محافظة ريف دمشق في حينه أن الخطوة شملت "الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء" وقالت إنها تأتي تنفيذا لـ"وعد الحق ومبادرة الوفاء" التي أطلقها الرئيس بشار الأسد أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في دوما.

وكانت أحدث عمليات الإفراج عن معتقلين شهدتها محافظة درعا يوم 27 من الشهر الماضي، حين أفرجت السلطات عن 38 معتقلا من أبناء المدينة.

كما أفرجت السلطات الشهر الماضي عن عدد من معتقلي مدينتي عربين، وكفر بطنا بريف دمشق، وهي عمليات الإفراج التي يكرر الإعلام الحكومي أنها تأتي بمكرمة خاصة من الرئيس الأسد، وتشمل "من لم تتلطخ أيديهم بالدماء".

المصدر: الوطن + RT

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