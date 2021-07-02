مسؤول أممي يعلن فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينغا انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، دون التوصل إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات "بما لا يبشر خيرا".

وفي كلمة خلال الجلسة الختامية قال زينينغا إن المشاركين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية" التي ستجرى الانتخابات حسب قواعدها، وأضاف أن الشعب الليبي "يشعر بالخذلان" ووصف زينينغا ذلك فشل "لا يبشر خيرا".

ودعا زينينغا المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مواصلة الحوار بهدف التوصل إلى حل سياسي يوحدهم، وأشار إلى أن العمل سيتواصل لطرح خيارات بناء أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى مجددا.

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وكان أعضاء في الملتقى اتهموا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بتمييع" إدارة جلسات الحوار التي بدأت في جنيف الاثنين الماضي.

وطالب الأعضاء بضرورة العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT