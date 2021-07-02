 
مباشر

إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة في العراق بعبوة وحزام ناسفين

أخبار العالم العربي

إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة في العراق بعبوة وحزام ناسفين
خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqvg

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الجمعة إحباط محاولة جديدة لتفجير أحد أعمدة الكهرباء في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

إقرأ المزيد
الكاظمي يأمر بتشكيل خلية برئاسته لحل أزمة الكهرباء في العراق
الكاظمي يأمر بتشكيل خلية برئاسته لحل أزمة الكهرباء في العراق

وكتبت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة تفجير حزام وعبوة ناسفين موضوعين على أحد الأعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية في قرية جوزة في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت: "فككت العبوة والحزام من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات".

وأفاد مراسلنا في العراق اليوم الجمعة بانقطاع التيار الكهربائي في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق للاستهداف مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" الإرهابي بهذه الاعتداءات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا