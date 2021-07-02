مصر تحبط تهريب "استحضار ملوك الجن" (صور)

أحبطت الجمارك المصرية في مطار القاهرة محاولة تهريب كتاب أثري عنوانه "استحضار ملوك الجن".

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وقالت قوات الجمارك إنه أثناء تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة "أورال" القادمة من موسكو، استوقفت القوات راكبا أوربيا من أصل مصري، حاول الاندساس وسط مجموعة سياحية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد الضرائب والرسوم الجمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض مدير الجمرك قرر تفتيش حقائبه فتبين وجود كتاب قديم بعنوان "الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة" وعناوين أخرى، وانتهى تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، على أن يتم عرضه على اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية.

وتبين أن الأوراق الملصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته، مما يعني مصادرة الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.

المصدر: الوطن