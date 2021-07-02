ليبيا.. لجنة التوافقات تضع 3 مقترحات أمام "ملتقى الحوار السياسي"

طرحت لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي بعد انتهاء اجتماعاتها في جنيف، ثلاثة مقترحات وضعتها أمام أعضاء الملتقى للتصويت على أحدها في جولتين وبنسبة 75%.

وبحسب تقرير اللجنة الذي نشرت وسائل إعلام ليبية نسخة منه، فإن المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون أية قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة.

أما المقترح الثاني فيتلخص في الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، يليها استكمال المسار الدستوري، وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم.

كما ينص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل.

المصدر: RT