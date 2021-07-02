الأردن.. نسبة إشغال فنادق العقبة بلغت 70% وتسهيلات غير مسبوقة

أعلنت سلطات محافظة العقبة جنوب الأردن، عن تسهيلات غير مسبوقة في دخول المحافظة، مشيرة إلى أن نسبة إشغال الفنادق في المدينة السياحية بلغت 70% قابلة للزيادة في الأيام المقبلة.

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وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة شرحبيل ماضي، إن نسبة الإشغال وصلت إلى نحو 70% اليوم الجمعة متوقعا زيادتها خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن الفنادق الشاطئية عادة تكون نسبة الإشغال فيها أعلى.

وكشف عن تسهيلات غير مسبوقة في دخول محافظة العقبة، حيث تم تأمين فحوصات كورونا مجانية لمن لم يتلق اللقاح، تظهر نتيجتها خلال 3 دقائق، للتحقق من عدم إصابة الزوار بفيروس كورونا.

وأوضح ماضي أنه في حال ظهرت النتيجة سلبية يدخل المواطن إلى المدينة فورا، أما في حال ظهور النتيجة إيجابية يتوجه إلى مديرية الصحة ويجري فحصا تأكيديا، وبناء عليه يتعهد بالحجر المنزلي، مؤكدا أن متلقي لقاحات كورونا لا يحتاجون إلى إجراء فحص لدى وصولهم العقبة.

المصدر: عمون