واشنطن: موقفنا من موضوع الصحراء الغربية لم يتغير

جددت الولايات المتحدة أمس الخميس التأكيد على أنه ليس هناك "أي تغيير" في موقفها بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي أن "هذا سيظل موقف إدارة" الرئيس جو بايدن.

وشدد على أنه "ليس هناك تغيير" حول هذه القضية، وذلك في استمرار واضح لموقف الولايات المتحدة بشأن موضوع الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، والذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب في 10 ديسمبر الماضي.

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وفي وقت سابق أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال مكالمة هاتفية أن إدارة بايدن لا تنوي التراجع عن الاعتراف بـ"مغربية الصحراء".

وتسعى جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء