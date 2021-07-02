التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية صباح اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة استهدفت بها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أراضي المملكة.

وقال التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 2, 2021

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التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 2, 2021

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التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 2, 2021

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ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف صباح اليوم أماكن متفرقة بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية + "المسيرة"