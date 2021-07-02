التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية صباح اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة استهدفت بها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أراضي المملكة.
وقال التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط، حسب وكالة الأنباء السعودية.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) July 2, 2021
التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام
#عاجل— واس العام (@SPAregions) July 2, 2021
التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. #واس_عام
#عاجل— واس العام (@SPAregions) July 2, 2021
التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.#واس_عام
ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.
من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف صباح اليوم أماكن متفرقة بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية + "المسيرة"