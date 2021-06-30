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التحالف العربي يعلن اعتراض الدفاعات السعودية مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون بجنوب البلاد

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التحالف العربي يعلن اعتراض الدفاعات السعودية مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون بجنوب البلاد
Reuters Khaled Abdullah
عناصر تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية
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أفاد الإعلام السعودي بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

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وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى: "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

المصدر: "الإخبارية" السعودية

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