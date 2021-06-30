التحالف العربي يعلن اعتراض الدفاعات السعودية مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون بجنوب البلاد
أفاد الإعلام السعودي بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية".
#التحالف : الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 30, 2021
وأشار إلى: "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".
#التحالف : نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 30, 2021
المصدر: "الإخبارية" السعودية