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السودان.. شكاوى من حجب مواقع إخبارية والنيابة العامة تنفي أي توجيهات بهذا الصدد

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السودان.. شكاوى من حجب مواقع إخبارية والنيابة العامة تنفي أي توجيهات بهذا الصدد
AFP ASHRAF SHAZLY
علم السودان
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ندد عشرات الصحفيين في السودان بإقدام السلطات على حجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية واشتكوا من عدم القدرة على تصفحها، فيما نفت النيابة العامة إصدارها أي توجيهات بهذا الصدد.

وأفاد موقع "سودان تريبيون"، بأن "الحكومة التزمت الصمت حيال تنامي الشكاوى من مديري نحو 15 موقع إخباري، قالوا إن صفحاتهم جرى تجميدها".

وأضاف أنه "بحسب تصريحات رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المواقع المحجوبة متهمة بترويج الشائعات ونقل الأخبار الكاذبة كما أن بعضها محسوب على نظام الرئيس السابق عمر البشير، غير أن الجهات المعنية في الحكومة لم تصدر تصنيفا صريحا لهوية المواقع كما لم تتبنى قرار الإيقاف".

ومن أبرز المواقع المحجوبة "باج نيوز" وموقع "صحيفة السوداني"، "الحاكم نيوز"، "تارا نيوز"، "النورس نيوز"، "خبطة نيوز" و"عزة برس".

ونفت النيابة العامة ما أثير عن إصدار النائب العام المكلف مبارك محمود توجيهات بحجب المواقع.

وأكدت في بيان لها أن "رئاسة النيابة العامة ومكتب النائب العام يعمل وفق الوثيقة الدستورية التي كفلت الحق في التعبير وفق ما ينظمه القانون".

وأضافت: "إذا كان هنالك أي جهة أو نيابة قد مهرت قرارا أو أصدرت أمرا بحجب بعض المواقع أو مست أيا من الحق في التعبير فإن الطريق لمناهضة ذلك القرار أو هذا الأمر إنما هو الاستئناف وفق التدرج المنصوص عليه في لائحة تنظيم عمل النيابات لسنة 2018".

 

المصدر: "سودان تربيون"

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