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الحوثيون ينشرون لقطات لـ"عملية واسعة ضد معسكر للتحالف"

أخبار العالم العربي

الحوثيون ينشرون لقطات لـ
Reuters Khaled Abdullah
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نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية لقطات تظهر ما قالت إنه "هجوم واسع نفذ بواسطة طائرات مسيرة على معسكر تدريب للتحالف العربي عند حدود السعودية".

ونشر المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في "تويتر" "مشاهد نوعية لعملية عسكرية واسعة استهدفت معسكر تدريب تابعا للتحالف في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K".

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وتظهر هذه اللقطات خريطة للمنطقة المستهدفة التي تقع في الصحراء ولحظة إطلاق طائرات مسيرة وقصفها للأهداف المحددة.

ولم يعلق التحالف على الموضوع.

المصدر: RT

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