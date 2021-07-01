الحوثيون ينشرون لقطات لـ"عملية واسعة ضد معسكر للتحالف"

نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية لقطات تظهر ما قالت إنه "هجوم واسع نفذ بواسطة طائرات مسيرة على معسكر تدريب للتحالف العربي عند حدود السعودية".

ونشر المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في "تويتر" "مشاهد نوعية لعملية عسكرية واسعة استهدفت معسكر تدريب تابعا للتحالف في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K".

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مشاهد استهداف معسكر تدريبي لقوى العدوان في الوديعة بعشر طائرات مسيرة.

1/2 pic.twitter.com/BHnPXdMA7j — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 1, 2021

مشاهد استهداف معسكر تدريبي لقوى العدوان في الوديعة بعشر طائرات مسيرة.

2/2 pic.twitter.com/77CXmcXhge — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 1, 2021

وتظهر هذه اللقطات خريطة للمنطقة المستهدفة التي تقع في الصحراء ولحظة إطلاق طائرات مسيرة وقصفها للأهداف المحددة.

ولم يعلق التحالف على الموضوع.

المصدر: RT