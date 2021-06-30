الحوثيون: سنبث مشاهد لعملية الوديعة على حدود السعودية ضد معسكر للتحالف غدا الخميس  

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها ستبث غدا الخميس مشاهد تعتبر الأولى من نوعها تظهر العملية العسكرية التي نفذتها في منطقة الوديعة ضد معسكر للتحالف العربي بقيادة السعودية.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "في تمام الساعة الثالثة من عصر الغد... سيتم بث مشاهد نوعية لعملية الوديعة والتي سيتم خلالها بث مشاهد مراحل الرصد والإطلاق والوصول ولأول مرة".

وفي 24 يونيو أفاد سريع بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية في معسكر تدريبي تابع للتحالف السعودي في منطقة الوديعة الحدودية بـ10 طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K".

وقال إن "العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان، بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين".

المصدر: RT