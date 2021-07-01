الكشف عن الصور الأولى للقاح كورونا المصنع في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر عن الصور الأولى للقاح كورونا المصنع في مصر، بعد موافقة شركة الأدوية الصينية "سينوفاك".

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وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس الأربعاء أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تصنيع 300 ألف جرعة بشكل أولي.

وقالت الوزيرة، إنه "بعد استقبال المواد الخام لتصنيع لقاح كورونا دخلت في مراحل تحليل تصل إلى 11 مرحلة، نجحنا بالأمس في إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح فاكسيرا سينوفاك صنع في مصر، مؤكدة أن العقد مع الشركة الصينية يشمل آخر، وهو نقل التكنولوجيا، وسيبدأ في نهاية العام تحديدا فيما يتعلق بتكنولوجيا نقل التصنيع، بما فيه تصنيع المادة الخام في مصر".

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن هناك مصنعين، الأول: فاكسيرا العجوزة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف جرعة يوميًا في الوردية الواحدة، ويمتد لورديتين بطاقة 600 ألف جرعة يومية، وطاقته الإنتاجية سنويًا من 110 إلى 220 مليون جرعة، والآخر تم العمل عليه مع مجموعة من الهند والصين، بحسب حدث الدكتورة هالة زايد، ويصل إنتاجه إلى 3 ملايين جرعة يوميا، وسيعمل على التصدير لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشددت الوزيرة، على أنه ابتداء من أغسطس المقبل سيكون هناك إنتاج من 10 إلى 15 مليون جرعة للقاح كورونا شهريا، خاصة أن المستهدف تلقيح 40% من المواطنين بنهاية عام 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية