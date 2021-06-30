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السيسي يبلغ وزيرة الصحة بـ"عدم توريطها في شيء"

أخبار العالم العربي

السيسي يبلغ وزيرة الصحة بـ
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أكد فيها "عدم توريطها في شيء" من المشروعات التي لا تستطيع الحكومة تنفيذها.

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وقال السيسي خلال تعليقه على مرض الضمور العضلي: "لم نصم آذاننا عن أبنائنا بل حرصنا على توفير الرعاية الكاملة لهم، كما اتفقنا مع شركات الأدوية المعنية لتوفير الأدوية اللازمة للأطفال، كما ندرس إمكانية فحص الأطفال في مبادرة طبية كما هو الحال في فحص السمع والقوقعة".

وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري، "ربنا وفقنا ونجحنا فيه، وزي ما احنا الدولة، حكومة ووزارة الصحة والمالية، كل ده تصدي، بردو إحنا كمواطنين وشعب بردو، وكل طفل، وهو مش عددهم كبير، نفحصه".

ووجه حديثه لوزيرة الصحة المصرية قائلا: "مش عاوز أقول حاجة للدكتورة هالة زايد وأورطها، مش عاوز أورطك في حاجة ونقول حاجة منقدرش نعملها".

المصدر: الوطن

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