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السيسي يدعو المصريين إلى الإسراع في تلقي لقاح ضد كورونا

أخبار العالم العربي

السيسي يدعو المصريين إلى الإسراع في تلقي لقاح ضد كورونا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دعوة لمواطني بلاده إلى"الإسراع في تلقي التطعيم الخاص المضاد لفيروس كورونا".

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وجاء ذلك خلال تفقد عبد الفتاح السيسي المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة، المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وفي المجال الطبي والصحي، وجه الرئيس السيسي الشكر لشركات الدواء المصنعة لعقار الضمور العضلي بالتعاون مع الدولة المصرية، وقال: "ده موضوع فيه وسائل للكشف المبكر في المرض ده في الشهور الأوائل من ميلاد الطفل، ولو عرفنا كده ليه العلاج الذى يصل الى 3 ملايين دولار للطفل الواحد".

وأضاف: "ممكن يبقا فيه علاج والدولة تتحمل ده.. وبطالب كل من له قلب ومنظمات المجتمع المدني، عملنا اتفاق والأمور ماشية والأطفال اللي ممكن يتم علاجهم، لكن الأفضل العلاج حتى سنة من ميلاد الطفل لأن بعد كده الأمور بتتصعب.. اختبار وفحص ما بعد الولادة زي ما عملنا في السمع والقوقعة للحصول على أفضل نتيجة".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع".

المصدر: "بوابة الأهرام"

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