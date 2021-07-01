الأردن.. تعيين قائد جديد لسلاح الجو الملكي

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ذكرت وسائل إعلام أردنية اليوم الخميس أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات قائدا لسلاح الجو الملكي".

وأعلن فتحي حياصات والد العميد محمد، تعيينه قائدا لسلاح الجو، قائلا: "أبارك لابني العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات تعيينه قائدا لسلاح الجو الملكي الاردني".

ويأتي تعيين العميد حياصات خلفا للعميد الركن الطيار زيد النقرش.

وحسب الإعلام الأردني، فقد "صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع العميد الركن زيد النقرش إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد".

المصدر: وسائل إعلام أردنية