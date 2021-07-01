مصر تسجل انخفاضا متواصلا للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 251 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 251 حالة، مقارنة مع 261 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 281282.

وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة الأربعاء الأقل منذ 16 نوفمبر 2020 حينما تم تسجيل 242 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 21 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 23 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16169 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 579 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 211384 شخصا.

المصدر: RT