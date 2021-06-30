المغرب يسجل ارتفاعا في إصابات كورونا والسلطات تحذر من "العودة إلى نقطة الصفر"

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل‭‭ 776‬ ‭‬‬إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 690 ‭‬‬أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى ‭‭531361‬‬.

وأشارت البيانات أيضا إلى تسجيل 4 وفيات جديدة نزولا من 9 حالات في اليوم الماضي، ليصل مجمل الوفيات إلى 9296.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم إنها سجلت "ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات".

وأرجعت الوزارة ذلك إلى "حالات التراخي الملحوظ وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير ... خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود".

وحذرت وزارة الصحة من "انتكاسة"، قد تعيد البلاد "إلى نقطة الصفر".

المصدر: "رويترز"