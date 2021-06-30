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السعودية تسجل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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السعودية تسجل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 15 حالة خلال آخر 24 ساعة.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 487592 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 467633، وأكدت الصحة، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7819 حالة وفاة.

وكشفت الصحة السعودية أن عدد الحالات النشطة بلغ 12140 والحالات الحرجة 1406 حالات.

المصدر: "سبق"

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