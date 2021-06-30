إصابة مشاركين اثنين بكورونا تتسبب في تعطيل مؤقت لانعقاد جلسة اليوم الثالث من الحوار الليبي بجنيف

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن جلسة اليوم الثالث من الحوار السياسي الليبي في جنيف جرى تاخيرها بسبب اكتشاف إصابة عضوين مشاركين فيها بعدوى "كوفيد – 19".

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وتواصلت جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في يومها الثاني أمس بجنيف بمشاركة 75 ممثلا عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وعدة أحزاب، إضافة إلى ممثلين مستقلين، وممثلين عن الشباب والمرأة.

ويناقش المشاركون مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية العام الجاري، ويسعون أيضا إلى حسم جدل دائر بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي قد اوصت يوم الاثنين بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

المصدر: الأناضول